台積電在南科投資興建的晶圓18廠已施工完成，目前正在進行裝機測試，順利的話，5奈米將在第二季開始量產，而3奈米廠日前也完成土地移交，預計兩年後完工。

2018年，台積電在南科舉行晶圓18廠的動土典禮，由創辦人張忠謀親自主持，該廠為台積電在台灣第四座超大型12吋晶圓廠，主要生產5奈米以下先進製程。

歷時兩年，台積電南科晶圓18廠終於完工。科技新報報導，目前機台已陸續進駐該廠測試，若一切順利，下季將可量產5奈米製程晶圓；而3奈米廠已於日前完成土地移交，原為台灣三抱竹湖的廠址目前架起籬笆開始施工，預計兩年後完工。

南科管理局表示，南科園區目前總產值將近8000億元，隨著台積電5奈米投產以及3奈米廠兩年後也加入，南科園區產值屆時將突破1兆元。

台積電16日法說會上，董事長劉德音及總裁魏哲家表示，受惠於5G及HPC（高效能運算）晶圓代工強勁需求，台積電2020年營收展望超樂觀，7奈米及5奈米先進製程維持絕對領先地位。台積電預期今年資本支出將上看150~160億美元再創新高。

(中時電子報)