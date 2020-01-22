大陸國家衛健委副主任李斌指出，近日，新型冠狀病毒感染的肺炎疫病例數量變化較大，政府將進一步加強三項疫情防控工作：第一強化多部門聯防聯控工作機制；第二加強武漢疫情防控工作指導；第三做好全面疫情防範應對。當前，正值春運，人員流動性激增，客觀上加大了疫情傳播的風險和防控的難度，絕不能掉以輕心，要高度警惕。

為防止疫情擴散，李斌指出，政府已強化多部門聯防聯控工作機制，包括30多個部門的應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制，下設綜合、疫情防控、醫療救治、科研攻關、後勤保障、前方工作組，分別由相關部門負責同志任組長，明確責任，分工協作，共同推進疫情防控工作。

持續加強武漢疫情防控，李斌表示，政府將督促湖北省武漢市強化應急響應，把好「入口關」，嚴格農貿市場管理，禁止活禽銷售，嚴禁野生動物和活禽進武漢市。把好「出口關」，落實機場、火車站、汽車站、碼頭等體溫篩查，嚴格採取發熱患者和密切接觸者隔離觀察措施，最大程度減少公眾聚集性活動。

加強疫情防範應對，李斌表示，將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類，采取甲類傳染病的預防、控制措施，同時納入國境衛生檢疫傳染病管理。向全國印發了病例診療、防控方案，在全國建立了日報告、零報告制度，全國愛衛辦部署開展以加強市場環境衛生整治工作為主題的冬春季愛國衛生運動。

截至1月21日24時，衛健委收到13個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例440例，報告死亡病例累計9例，新增3例，全部為湖北病例。報告新增冠狀病毒感染的肺炎確診病例149例，收到日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例3例，韓國通報確診病例1例。目前，追蹤到的密切接觸者2197人，已解除醫學觀察765人，尚有1394人正在接受醫學觀察。

(中時 )