黃崇典期勉所有警、民力共同為打造台中成為「最宜居城市」持續努力。（警方提供／陳世宗台中傳真）

農曆春節到來，台中市政府致力於營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，以期民眾擁有順遂、如意的春節假期；秘書長黃崇典特於日前晚間7時許，代表市長率市府團隊前往警察局第六分局慰問員警及協勤民力之辛勞，並致贈年節慰問品及鼠年小紅包表達感謝，同時期勉全體警民力能全力以赴。

警方指出，慰問活動在市府團隊警察局犯罪預防科科長周結義等人陪同下，受到第六分局警民力代表熱烈歡迎，現場氣氛熱絡。

黃崇典說，第六分局位處臺中市的一級戰區，工作相當繁重、辛勞，對於第一線執勤的每位員警及協勤民力，為轄區治安、交通無怨無悔的付出，表達高度肯定之意，並期勉所有警、民力共同為打造臺中成為「最宜居城市」而持續努力。

第六分局長盧廷彰強調，春節期間，警方將持續結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等民力團體的參與，共同執行「109年加強重要節日安全維護工作」，除了加強查緝不法；其他工作重點包括有嚴懲重大 違規、減少交通事故、疏導交通、幫助失蹤人口返家團圓、民眾舉家外出住居安全維護和保護民眾存提款安全等服務作為，並全力落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大任務主軸工作，讓市民放心、安心過好年。

(中時 )