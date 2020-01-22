為迎接農曆新年到來，臺北市大安區公所於1月21日在瑠公公園舉辦「109年度年終大掃除暨國家清潔週擴大誓師活動」，現場號召300位市民朋友齊聚，以實際深入東區商區巷弄清掃方式，揪社區全面一起大掃除，信義房屋致力社區服務，主動參與掃街活動，在維護東區商圈整潔的同時，也希望藉此活動振興東區人潮。

本次大掃除活動號召週邊商家、社區住戶以及大安區各里一同參加，共分為三個路線，以瑠公公園為出發點，分別通過忠孝東路四段、大安路一段以及復興南路一段135巷。大安區區長林明寬表示:「再過兩天就是農曆新年，希望藉由本次活動，讓社區住戶提早進行除舊佈新，共同維護市容環境整潔，同時瑠公公園預計今年底美化，加上SOGO後巷的特色人行步道也在規劃中，東區今年將給人煥然一新的感覺。｣

信義房屋志工參加東區大掃除活動

信義房屋號召東區周邊分店同仁一起來當志工，一同將瑠公公園、頂好商圈以及SOGO後巷打掃乾淨，兩個小時的大掃除一共清出五大袋垃圾，把東區商圈變更美麗。信義房屋忠孝敦化店店長盧漢寶表示，大安區從去年開始就規劃了一連串的商圈活動，這次在東區舉辦年前掃街大會師，不只凝聚了在地里民，同時也感受到商家想要再創東區榮景的決心。

信義房屋忠孝敦化店定期在鄰里中舉許多社區活動，如信義捕手紗窗修繕，瑜珈教室，聖誕節交換禮物…等活動，不只為民服務，也讓鄰里之間感情更融洽，更有向心力。信義房屋近年將服務升級，從社區服務到居家修繕，都是信義房屋服務的範疇，盡可能滿足社區內住戶各種生活需求，深入提供消費者所有「住｣的服務，使社區成為一家人，讓幸福變大。

(中時電子報)