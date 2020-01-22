雙北市政府預於年2月1日起取消搭乘捷運系統持電子票證8折優惠措施，淡海輕軌也推出全新票價優惠方案，持電子票證一般票卡、學生卡搭乘淡海輕軌，當月搭乘票價累積滿200元可回饋50元現金，回饋比例達到25％，相當於全票75折，優於原來的8折優惠方案。

2月1日起，民眾只要持悠遊卡、一卡通、愛金卡等三大票卡所發行的一般票卡、學生卡等電子票證搭乘淡海輕軌即可累積搭乘票價，累積金額滿200元即可持票卡至淡海輕軌各車站售卡及加值機感應回饋50元，餘額可持續累積至當月最後1日，次月將重新計算票卡累積金額；新優惠票價方案正式上路後，原有輕軌與公車、輕軌與捷運雙向轉乘優惠、1280公共運輸定期票、敬老卡及愛心卡、兒童卡（台北市6折、新北市4折）等優惠金額維持不變。

新北捷運公司提醒，淡海輕軌推出的滿200元回饋50元新優惠方案，無法以多張票卡合併計算，同一張電子票證才能累積票價金額得到回饋金；建議多使用記名卡，以免票卡遺失或損毀影響自身權益。

持電子票證的乘客，進、出車站均需主動刷卡，刷卡進站後1小時內需刷卡出站，未於規定時間內出站，系統將在乘客刷卡出站時補收票價。列車上將會不定期派有驗票員巡查，若發現乘客無票乘車，依據大眾捷運法規定，除需補繳票價外，另將支付票價50倍的違約金。

(中時 )