國民黨敗選，青年選票流失是重要因素，但國民黨青年團發現敗選後申請入團的大學生、研究生反倒相形踴躍，10天已收到50多件申請，有大一學生到青年團辦公室談到國家及國民黨處境而難過掉淚，也有大學生手寫整頁滿滿的建言，令青年團長幹部非常感動，也認為青年學生對國民黨仍有很深期許，黨不能讓他們失望。

青年團執行長蔡哲琛說，去年下半年至今透過「國民黨青年團」臉書社團申請入團者，共約200多人，其中在1月11日敗選後上網申請的，就有50多人，尤其選後第3天更是一天達20多人。雖然入團尚待審核，且不等同入黨，不過看他們的資料，都對國民黨又愛又恨，也對國家未來憂心，提出不少建議。

他說，印象最深的是大一學生還到青年團辦公室，表示他是學程式設計的，希望在國民黨慘敗之際以專長當義工；該大學生談到激動時還難過掉淚。

青年團團長田方倫說，收到一位大學生手寫對國民黨改革的建言，滿滿寫了一整頁，顯然花很多時間。他認為最近願入團的青年明顯增加是這次敗選刺激隱性的青年支持者願意站出來，同時國民黨改革、年輕化的呼聲高漲，也讓有意從政的青年學生看到機會。

蔡哲琛說，過去青年團規模不小，每月經費有20萬可辦活動；近年因經費節据，與革實院每月共用6萬多元經費，仍勉力辦活動，例如2月要在北中南與革實院合辦座談。但相較民進黨會透過機關、社團的活動，與參選學生議會的大專生聚餐或聯誼，擴展青年支持者，國民黨青年團沒這些經費，且僅3名專職人力，長期下來競爭就處劣勢。

田方倫說，目前正規劃重建青年團組織，也計畫邀參選黨主席者在北部、南部各辦一場與青年「坐」談，大家真的坐下來談，希望讓青年學生對黨多了解，也讓未來的黨主席多了解青年學生。

(中時 )