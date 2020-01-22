說到 2020 年新 iPhone，大多指向蘋果(Apple Inc.)會在上半年(約莫是三月份)發表 iPhone SE 第二代(有傳聞指出名稱為 iPhone 9)，而下半年仍舊是重頭戲，將首度推出支援 5G 的全新機種，可能名稱是 iPhone 12 系列。向來對於爆料蘋果新機也不遺餘力的日媒，稍早前從供應鏈方面取得消息，給出了針對新機的一些新資訊。

曾經準確預測 2019 年 iPhone XR 第二代(正式名稱是 iPhone 11)全新六色機身的日媒《Mac Otakara》，根據供應鏈消息，針對 2020 年下半年將發表的新一代 iPhone 提出了新的預測。他們的看法跟天風國際證券分析師郭明錤的看法一致，認為蘋果會在下半年推出 4 款支援 5G 的機種，其中螢幕分為 5.4 吋、6.1 吋以及 6.7 吋。6.1 吋會有兩種款式，分別搭載兩顆主鏡頭以及三顆主鏡頭。其餘更詳細的預設如下：

1. 下半年推出的 4 款 iPhone 都用 OLED 螢幕

2. 6.7 吋新 iPhone 機身厚度為 7.4 mm，比 iPhone 11 Pro Max 的 8.1 mm 更薄。

3. 5.4 吋新 iPhone 的高度介於 iPhone SE(4吋螢幕)以及 iPhone 8(4.7吋螢幕)之間；至少有一款 6.1 吋新 iPhone 高度在 iPhone 11(6.1吋螢幕) 以及 iPhone 11 Pro(5.8吋螢幕)之間。6.7 吋新 iPhone 則會比 iPhone 11 Pro Max (尺寸 158 x 77.8 x 8.1 mm)更高。

4. 5.4 吋新iPhone 以及規格較低的 6.1 吋新 iPhone 採用雙鏡頭，排列方式跟 iPhone 11 相似。

5. 6.7 吋新 iPhone 會採用後置三鏡頭，鏡頭的影像感測器尺寸會比 iPhone 11 Pro Max 更大。

6. 至少一款 6.1 吋 iPhone 以及5.4 吋、6.7吋新 iPhone 的底部麥克風開孔數量不一致。

作為參考，2018 年推出的 iPhone XS 系列以及 iPhone XR 中，僅有 iPhone XS 系列在底部的麥克風開孔左右不對稱。iPhone 11 系列中，iPhone 11 Pro 兩款機種也延續了 iPhone XS Max 在底部麥克風開孔左右不一致的設計。

除了上述關於機身設計的要點外，2020 年下半年推出的新 iPhone，首度支援 5G 將是一大特點。除此之外，價格會不會因為支援 5G 而更為上揚，也相當值得關注。

而在此之前，財經外媒報導指出，蘋果上半年預計要推出的全新平價 iPhone (iPhone SE 2 或稱 iPhone 9)，將會在 2 月份投入組裝，預計 3 月有望上市。蘋果先前推出的 iPhone SE 平價款式，是選在 2015 年 3 月份發表，不過已在 iPhone XS系列以及 iPhone XR發表後，在 2018 年 9 月中旬後從蘋果官網下架停賣。也就是說，即將在 3 月份發表的 iPhone SE 2，預計將會在中階市場替蘋果補齊產品線，吸引對於高階新功能沒有那麼嚮往的用戶，持續選擇蘋果陣營。天風國際證券分析師郭明錤預測，iPhone SE 2 機身共有太空灰、白色與紅色等三色，定價推測從399美元起跳。

(中時電子報)