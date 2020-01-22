流感進入流行高峰期，依據衛生福利部疾病管制署監控資料顯示，上周（1／5-1／11)類流感門急診就診人次為9,211，較前1周8,673人次上升6.2％，台南市統計流感季(去年10月起截至今年1月17日)累計42例流感併發重症病例，以H1N1為主(佔92.8％)，1起死亡案例。

台南市衛生局呼籲，民眾務必加強勤洗手、加強消毒、戴口罩等個人防護措施，如有類流感症狀應落實生病在家休息，避免出入人潮擁擠的公共場所，並儘速接種流感疫苗，以減少病毒傳播風險。

公費流感抗病毒流感藥劑自去年11月起擴大使用條件，增加「有發燒之類流感患者，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」項目，只要符合條件無須進行快篩，依醫師專業評估給藥，衛生局因應春節7天連假，已協調本市15家醫院開設類流感特別門診，共182診次以減緩急診壅塞，醫院也會視就診人次機動加開診加強流感分流機制，民眾有就醫需求可至衛生局網站查詢（https：／／reurl.cc／Gk0YQx）。

衛生局春節前也會進行醫院及人口密集機構感控查核並宣導流感防治，減少群聚發生。農曆春節將至，台南市採購約48萬7200劑公費四價流感疫苗供市民朋友施打，截至1月16日止，接種數已達43萬劑，尚餘約5萬多劑。

春節假期，市民朋友可以利用流感一網通查詢春節期間流感疫苗合約院所看診時間，請符合公費條件的市民儘速至本市合約醫療院所接種，以獲得足夠保護力，過個平安健康的新年。

(中時 )