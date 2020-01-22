台慶不動產新竹關新加盟店在邱慶倫店東的帶領下，2019年年度店業績穩站7千萬大關，獲頒全台台慶不動產店總業績第2名的佳績！其實，自創業第2年以來，新竹關新加盟店就是獲獎常勝軍，目前已經連續4年獲得業績冠亞軍的肯定。

邱慶倫店東開心地表示，「這都要歸功台慶不動產的品牌力，及不斷更新優化系統的輔助，讓他能穩健成長。我有信心，新竹關新加盟店2020年店總業績將突破上億元。」

永慶房產集團旗下三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產，2019年在新竹縣市拿下5成2的店數市佔，穩居影響力最大房仲品牌！不但平均店業績超過2500萬，其中，年度業績衝破5千萬元的加盟店，更多達11家店之多。

品牌力Ｘ專業力 深獲竹科消費者青睞

邱慶倫店東進一步指出，「我們店能夠連續4年獲得店總業績全台前2名的殊榮，致勝關鍵在於台慶不動產品牌清新、形象專業，還有領先同業的數位科技，深獲竹科消費者的青睞與信任，帶動業績持續破紀錄。」

台慶不動產新竹關新加盟店位於新竹關埔特區，客戶主要來自新竹科學園區，多數具有技術、研發、工程師、專案經理等背景，講求數據分析，關心財經及社會問題。因應這群社會菁英的需求，邱慶倫店東積極導入系統，要求同仁善用系統配對，即時幫客戶精準地找到買方或賣方，凸顯台慶不動產的俐落形象，以高效率服務，讓客戶在最短時間內成交。

另一方面，永慶房產集團2018年推出的《行動智能經紀人APP》將經紀人所需服務，全部整合進去，提升了經紀人的服務和聯賣效率。2019年再推出的《行動智能-契據系統》及《行動智能-產權調查系統》，讓業務從現調到成交一條龍作業，大大提升業務的效率和服務品質。

品牌清新、形象專業的台慶不動產，協助新竹關新加盟店贏得竹科客戶的信任和委託，成立4年來，年度業績年年擠進前2名。

深度聯賣加上深耕在地 創業4年成為區域指標店

「除了形象清新外，台慶不動產加盟總部日積月累對品牌的把關，加上年年用心製作的電視廣告、不斷推陳出新地行銷手法，讓我們可以立足關埔、放眼新竹。」邱慶倫店東進一步分享。

此外，永慶加盟三品牌跨區域、跨品牌、跨縣市的「深度聯賣」，也是業績屢破紀錄的關鍵因素。邱慶倫店東興奮地說，透過新竹區永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產的三品牌「深度聯賣」，不僅客戶滿意於成交效率高，區域各加盟店的凝聚力和情感，也因為經常合作成交而越來越好，帶動整個新竹區的加盟店都交出漂亮的成績單。

這樣的正向循環，也帶動新竹區有心創業加盟的經紀人，有強大的友店後援，讓創業不再孤單、成功變得更容易達成。

是事業、更是人生夥伴 協助彼此圓夢

投身房仲業18年時間的邱慶倫店東，一開始加盟住商不動產，但在永慶房產集團開放加盟後，就毅然轉職到永慶不動產，經歷近13年的努力，在4年多前，加盟台慶不動產、創立新竹關新加盟店。

新竹關新加盟店追求的是－同仁們人人都能成功！所以，邱慶倫店長時常跟同仁分享業界小故事、作業績技巧、服務客戶眉角，若同仁有需要，他也會全成陪伴協助，讓同仁都能獲得充分支持與協助。

邱慶倫笑說：「非常感謝一路一起打拼的夥伴！在店裡他就像啦啦隊長，負責鼓舞士氣、凝聚同仁的向心力，透過話家常的方式，潛移默化。」

而自己家人的支持、同仁們的支持，則是邱慶倫店東不斷前進、改寫紀錄的動力！未來，他更期許自己能帶領同仁～不只在事業上開創高峰，也能成就同仁們的各種夢想－年薪百萬元，買進人生第一間房，五子登科等。

邱慶倫店東是信心滿滿地宣示，2020將帶領台慶不動產新竹關新加盟店登上「業績突破一億元」的高峰。

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(中時電子報)