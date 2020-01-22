大陸駐瑞典大使桂從友日前接受瑞典電視台（SVT）採訪時說，當地某些媒體「有批評、指責和抹黑中國的習慣」，「就像48公斤級的拳擊手不斷挑釁86公斤級的選手」。瑞典外交部為此於當地時間21日召見桂從友，指他的一些言論「威脅」瑞典媒體。

美國之音22日報導，桂從友這個比喻引起瑞典政府和輿論高度關注。有報導說，他的話報復口吻濃厚。這位大使以前還用「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」的言論，評論瑞陸關係。

法新社引述瑞典外交大臣林德的話說：「中國大使所為非常嚴重。外交部和我本人多次向他解釋，言論自由受到瑞典憲法保護，記者有權完全自由地從事工作。」她還說，桂從友的言論是對瑞典媒體的「威脅」，「無法接受」。

瑞典國會三個政黨，再次提出驅逐這個大陸大使。桂從友2017年被任命為大陸駐瑞典特命全權大使，其後他的有關言論多次激怒瑞典國會議員和輿論。有媒體稱，桂從友是中共黨和政府的「敢言」衛道士。不過，外交大臣林德排除了驅逐桂從友的可能性。

大陸駐瑞典大使館網站也刊登了1月8日桂從友受訪文字稿。他說：「我經常看到瑞典一些媒體和媒體人士發表惡毒攻擊中國黨和政府的言論，不禁讓我產生一個聯想：一個48公斤級的羽量級拳擊選手，天天跑到一個86公斤級的重量級選手家門口叫囂要打擂台。86公斤級的重量級選手出於友好善意和保護這位羽量級選手的考慮，勸他離開，該幹什麼幹什麼去。但這位羽量級選手不聽勸，執意要打擂台，甚至闖到這個86公斤級選手家裡來了。你認為這位86公斤級選手有什麼選擇？」

桂從友還說：「瑞典一些媒體和記者不願意到中國採訪，不願睜開眼看中國的真實情況，卻整天坐在辦公室裡，憑想像惡意批評中國黨和政府，難道這樣的報導方式不應該改變嗎？」

在訪問中，桂從友還指責一些瑞典媒體，就像俄羅斯作家契訶夫的小說《套中人》的主人翁，不願正視大陸的新制度和發展，要求瑞典媒體不要干涉大陸的內政。

當地記者追問：「如果48公斤級的羽量級選手繼續抹黑中國政府，會有什麼後果？」桂從友表示：「我們會繼續友好地勸他離開，因為他的挑釁會傷害到他本人，而我們不想傷害任何人。他一次、兩次不聽勸，我們就繼續反復耐心地勸」。

(中時 )