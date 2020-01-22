高雄市長韓國瑜參選總統時曾說總統蔡英文被新潮流綁架，準副總統賴清德今天接受廣播專訪回應說，「所以他落選了」。他對民進黨不了解、也不清楚派系，目前新潮流不是黨內最大派系，大家把它講得太恐怖。

賴清德說，民進黨的組成跟成長與國民黨不一樣，黨內文化組織不盡相同。國民黨權力是由上而下，民進黨是草根，大家創立民進黨後各自找支持者，自然而然有派系形成，這其實有正面的桶箍功能，不然支持者就散了。

賴清德表示，現在比較負面的討論是派系有沒有影響黨或國家的運作？派系利益有沒有高過黨的利益？黨的利益有沒有高過國家利益？國人內心都有一把尺檢視，像韓國瑜說新潮流綁架蔡總統這都是選舉語言，刻意談高雄市政或攻擊陳菊，都是為了選舉利益而講出這些話，所以沒普遍引起國人共鳴。

賴清德強調，派系確實有要檢討改進的空間，不過新潮流被講得三頭六臂，但目前新潮流不是黨內最大派系，大家把它講得太恐怖。

賴清德在節目後被問到「英派」是否有凌駕國家或是黨的利益？他表示，不管是民進黨同志或是不同團體，大家都能夠和舟共濟，團結一致，目前民進黨文化上面是有正面發展。

(中時 )