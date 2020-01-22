鴻海（2317）2020愛心嘉年華今（22）日登場，展望今年，董事長劉揚偉表示，面對詭譎多變的環境，鴻海有3項必須改變，今年集團目標聚焦提升毛利率及每股盈餘（EPS），傳承及變革則是集團升級轉型、結合傳統與未來的重要中心思想。

劉揚偉表示，回顧2019年，鴻海歷經詭譎多變的國際情勢挑戰，但整體營運表現仍穩中前進，全年營收突破5.33兆元、再創新高，對此致上3個感謝、重申3個不變。但是，面對詭譎多變的環境，鴻海有3個必須改變之處。

劉揚偉指出，面對競爭對手崛起、錯綜複雜的中美政經情勢，以及當前正在發生的第四次工業革命，鴻海必定要主動改變、主動出擊。中國大陸出口到美國、美國輸出到中國大陸，未來兩者將同等重要。

劉揚偉表示，面對大環境不景氣，創辦人郭台銘去年指出，集團的應對方式是投資人才及新科技，今年將持續加大投資，並在此基礎上做出3個改變。首先，投資人才方面，鴻海透過午間講堂等一系列教育訓練，搭配更有競爭力的分紅激勵制度，希望招募更多優秀人才。

其次，在投資科技方面，劉揚偉表示，鴻海將以3加3新產業、新技術作為重要的發展策略，分別投入電動車、數位健康、機器人、5G、AI、半導體。他指出，每個產業及技術，都會為鴻海注入更多的成長動能，讓鴻海有機會締造更多的世界第一。

最後，鴻海將針對組織進行更有效分工、加強中央單位能力，為各事業單位提供更有競爭力的環境。目前正打造世界級的戰情中心，努力架設集團內部的高速公路，力求集團數位轉型，從勞力密集提升至腦力密集，使鴻海這艘航空母艦更有效率，以創造更多價值。

劉揚偉指出，創辦人郭台銘多次講出「沒有不景氣，只有不爭氣」這句話，今年集團目標聚焦在提升毛利率及每股盈餘（EPS），這不只是財務數字上的提升，更代表每個人都必須突破自己、創造更多價值。

面對未來，劉揚偉表示，傳承與變革是鴻海升級轉型，結合傳統與未來的重要中心思想，傳承是初心、絕對不忘本，變革是目標、布局及承諾。鴻海將以創辦人45年打造的優良傳統作為後盾，繼往開來、創造新局面，為股東帶來更多利潤，為員工創造更好的福利。

(時報資訊)