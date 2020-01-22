春節採購達到最高峰，3C、家電、食品買氣最旺，且多數上班族年前工作繁忙，通勤時透過手機下單辦年貨頻率提升，帶動網家(8044)旗下PChome 24h購物行動端近一周業績較去年同期成長40％，越接近過年買氣越熱絡。觀察近一月銷售趨勢，站上以25～44歲為主要消費客群，受到「雙薪」及「寵妻」現象影響，加速轉換年節多以女性為負責採購的角色，男女消費比例為1：1，男性消費者明顯增加，且年終獎金發送也促成一波手機汰換潮，以Apple與Samsung兩大品牌為熱賣主流。

年貨採買型態漸翻轉，PChome 24h購物分析雙薪家庭增多及寵妻效應擴大，且現代女性多具備經濟自主能力 ，再加上男性寵妻比例攀升，為減輕另一半家務負擔，主動採買年節所需用品，帶動銷量成長。進一步觀察男性、女性於一月最愛採購清單前五名，主要集中於3C、家電、食品三大類別，3C商品分別位居男/女榜單前兩名，家電及食品類各佔三名，其中智慧型家電於男/女榜單各佔一名，主因夫妻皆投入職場，處理家務時間縮短，故省時、高效能商品越來越受到歡迎。透過排名，可發現女性榜單以Apple產品包辦前兩名，iPhone 11 Pro Max獲寶座，以容量最大的256G及夜幕綠配色最受歡迎，其次為AirPods，打掃好幫手Dyson V10無線吸塵器排第四名。

各大企業發送年終獎金，帶動換機潮逐漸湧現，PChome 24h購物站上近兩周手機銷量有顯著的成長，尤以Apple系列整體銷量年增近70％。看準年終獎金汰機商機，PChome 24h購物公布「年終獎金手機採購攻略排行榜TOP10」，其中以Apple與Samsung兩大品牌為銷售主流，前五名中Apple iPhone系列涵蓋四名，並以新機iPhone 11最受青睞。

今年農曆春節提前，不少消費者無暇採購年貨，PChome24h購物即日起至1月30日推出「春節24h不打烊 與你刮出新人生」檔期，祭出新春商品全面優惠。

(時報資訊)