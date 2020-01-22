高通於印度宣布，推出三個全新行動平台Snapdragon720G、662和460，在連接、電競和娛樂方面提供增強的用戶體驗，充實4G市場產品線，也展現高通對印度這塊智慧機紅海市場的企圖心，採用Snapdragon 720G的裝置將於2020年第一季上市，採用Snapdragon 662和460的設備則預計於2020年底之前上市，預計包括小米、realme都會採用。

高通副總裁暨印度區總裁Rajen Vagadia表示，雖然看到5G在全球各地迅速普及，但高通也意識到4G為印度消費者推動寬頻連接的功能是非比尋常的，4G仍將是高通在印度等地區專注的領域，並持續在這些地區做為連接的關鍵技術，高通的目標是使合作夥伴能夠繼續推出提供消費者可以信賴的無縫連接和出色行動體驗的解決方案。

高通Snapdragon 720G的8奈米製程技術和升級的CPU架構能節省電力，帶來更高性能的體驗，Snapdragon 720G瞄準遊戲市場需求，充分利用了來自高階行動平台中精選的Snapdragon Elite Gaming功能，提供了流暢的HDR遊戲、動態色彩範圍和對比度、逼真的沉浸式遊戲環境以及高通aptX Adaptive高質量同步音訊。

高通Snapdragon 662首次將驚人的相機和人工智慧功能帶入6系列，它配備全新高通Spectra 340T，在6系列中首次支援三鏡頭配置並能在鏡頭之間流暢切換，且更為強大的ISP支援以HEIF格式拍照，能以一半的檔案大小儲存絕佳照片品質。

至於高通Snapdragon 460在4系列中擁有巨大的性能飛躍，並為下一代大眾市場智慧型手機顯著增進連接能力，人工智慧和相機性，Snapdragon 460首次在4系列中採用高性能CPU核心和更新的GPU架構，分別將性能提高了70%和60%，同時，整體系統性能比上一代提高了2倍。

根據統計，截至目前全球OEM廠商已經宣布了超過85種採用Snapdragon 7系列行動平台的商用裝置、超過1600種採用Snapdragon 6系列行動平台的商用裝置以及超過2500種採用Snapdragon 4系列行動平台的商用裝置。

高通表示，採用Snapdragon 720G的裝置預計將於2020年第一季上市，而採用Snapdragon 662和460的設備則預計於2020年底之前上市。

(時報資訊)