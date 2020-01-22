今年春節連續假期共有7天，為迎接春節龐大的返鄉人潮，Global Mall新左營車站規劃多款美食優惠，像是一上桌如爆竹般劈劈啪啪聲響的黑雷拉麵、年節必備唰嘴零嘴一口烏魚子，還有咬下去會爆漿的神奇啵啵果汁球，以及淋上楓糖口感綿密的荷蘭小鬆餅，就是要在連假期間，好吃好玩，也吃出好運。而拿到壓歲錢挑選新年禮物，帶有卡通或電影圖案的造型玩具，或者趣味性十足小遊戲，包準可以成為孩子人氣王。

此外，即日起~2/12「聯名卡一路發滿額禮」單筆滿1,688元，即可獲限量168元電子禮券，還有2020全年度的「天天刷GMpay點數4倍送」，週一至週五消費餐飲美食、週六至週日則是服飾配件，以及每週二綁定Global Mall聯名卡刷GMpay全館消費，過個好享受的農曆春節。

過年就是要感受道地的年味，來自日本東京的麵屋武藏推「黑雷拉麵」，一上桌就傳來爆竹般劈劈啪啪聲響與跳動感，而黑色的湯頭用墨魚汁、黑油還有麻辣甜麵湯頭製成，再加上用剁碎熱炒的豬絞肉、回辣酥脆的辣椒餅乾、花生，來增加口感的變化，限量推薦價260元；而向來在辦桌菜才看的到的高檔菜色烏魚子，切成片，分別裝入袋中，化身為小零嘴，過年出遊美味即時享受，王媽媽香豬捲「一口烏魚子」，限量優惠價1包420元，3包1,100元；搭車可以輕鬆隨手暢飲的「啵啵氣泡飲」，浮誇系的漸層色，搭配咬下會爆漿的神奇啵啵果汁球，是IG曬美照的必備飲料，即日起至3/1，氣泡飲35元起；吃多了大魚大肉，一定要來份甜蜜好滋味「荷蘭小鬆餅」，21 PLUS現烤熱騰騰的小鬆餅，淋上楓糖及糖粉，甜而不膩一口接一口，推薦價70元，還有套餐包括香草烤全雞、蜂蜜綠茶及荷蘭小鬆餅，原價540元，優惠價430元，春節也要吃出新意。

春節除了與家人吃團圓飯、貼春聯外，Global Mall新左營車站推出紅包5大必買商品，包含玩具反斗城推電影玩具總動員「巴斯太空槍」及星際大戰「光劍」，推薦價475元及199元；而過年領到紅包也要讓小小孩了解金錢觀，金石堂書店推「迷你超市：認識錢幣遊戲」，透過買賣遊戲中營造出的情境，讓孩子自然學會如何使用金錢，推薦價250元，還可搭配玩具反斗城的家家酒超市與廚房組合，寓教於樂的方式，輕鬆學習買賣模式，原價2,299元，優惠價1,795元；而擁有美食之島的台灣，琳瑯滿目的小吃，更是重要的風格特色，金石堂書店推「積餓遊戲-台灣美食主題積木」，將台灣美食化身為積木玩具，有台北士林大香腸、嘉義東石鮮蚵包、台東卑南豬血湯等，推薦價60元，即使過年假期無法全台灣跑透透，也能從北到南，好味道一次收藏。

(工商 )