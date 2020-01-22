台灣經濟研究院針對2020年總體經濟展望，由於投資及消費好於預期，因此上調全年經濟成長率為2.67％，較2019年11月預測的2.45％，上修0.22個百分點。

台經院院長張建一表示，近期國際預測機構如國際貨幣基金組織（IMF）、經濟學人（EIU）、世界銀行（WB）與IHS Markit等公布的更新數據觀察，儘管多數預測機構下修2020年全球經濟成長表現，但下修幅度有限，加上近期中美雙方貿易緊張情勢降溫，有助於貿易與製造業活動可望觸底回升。

張建一指出，隨著多國推出財政政策搭配貨幣寬鬆以刺激經濟，新興市場及開發中經濟體表現將可望較2019年改善，抵銷中美經濟持續下滑的風險。因此，根據台經院最新預測結果，2020年國內經濟成長率為2.67％，上修0.22個百分點。

內需表現方面，張建一分析，鑑於2020年國內經濟表現將優於2019年，獎金年增率可望回升，加上基本工資調升、台股基本面穩健、台商回臺投資效應持續，有助國內就業環境改善，可望帶動民間消費升溫。但國內人口老化及少子 女化等結構性因素尚存，將影響民間消費動能成長。預估2020年成長率為2.05％，較前次預測微幅上修0.02個百分點。

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