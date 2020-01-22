國際研究暨顧問機構Gartner預測，2020年含括手機、個人電腦（PC）及平板等全球裝置市場，將因受惠5G手機在大中華區及亞太新興市場的供貨帶動換機潮下，拉抬總出貨量增溫回升0.9％、達21.66億台。

2019年全球智慧型手機出貨疲軟、年減2%，不過Gartner預估，2020年5G機種將占所有手機出貨量的12%，可望帶動2020年整體手機出貨恢復成長、微幅上揚1.7%，其中，來自大中華地區與亞太新興市場的增長表現將特別顯著。

Gartner資深研究總監Ranjit Atwal表示，自2020年起，5G手機的採用率將隨產品價格下降、5G服務覆蓋率擴大及使用者體驗的提升而有所增加。Gartner估2022年時5G手機的滲透率更將達43%，2023年並將進一步成長、拉抬5G機種比重占達整體手機出貨量的一半以上。

針對PC市場後市，在CPU供貨短缺未解下，業界及市調機構多認為難以預測，Ranjit Atwal則指出，由於Microsoft不打算推出Windows 11，而是透過定期更新將Windows 10進行系統化升級，將使得過去由Windows作業系統升級帶動的PC硬體升級週期高峰告終。

不過Gartner仍預期，Microsoft甫於今年1月14日停止支援Windows 7，除了為新興市場中小企業帶動一波換機潮，後續亦將將為市場持續帶來一波升級潮的「長尾效應」，預估至2020年底前，還將有10億台的PC將升級至Windows 10，約占所有使用中PC的80%。

(工商 )