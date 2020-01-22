櫃買中心今（22）日表示，針對地心引力公司（3629）違反上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點處以違約金10萬元。

櫃買中心表示，地心引力公司獨立董事席次未符其章程規定，且薪資報酬委員會成員人數不足3人，該公司未依規定於最近一次股東會補選獨立董事，亦未於事實發生日起算3個月內召開董事會補行委任薪資報酬委員會委員，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣10萬元，同時亦函請該公司於60日內補正，以維護股東權益。

(工商 )