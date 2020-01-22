桃園市1名50歲的張姓男子，多次冒用帥哥照片，四處傳訊給未成年女子騙出約會，再以「黑道兄弟」身分威逼，利用按摩的理由來性侵少女得逞，或是以提供笑氣、金錢誘拐少女上床，目前至少有3名少女受害，年紀最輕僅14歲，被桃園檢警逮捕後，今裁定續押2個月。

起訴書指出，去年5月間張男透過交友軟體結識14歲翹家少女，沒幾天就約少女見面，少女還帶了2名友人陪同，張男得知少女翹家，竟將她載回自家同住，期間假借「按摩」理由，對少女猥褻、性侵得逞。

受害少女指控，張男在網路上冒用年輕帥哥的圖片，先誘騙她見面後，就以她是翹家少女的名義，加以利誘威脅，要少女配合讓他撫摸身體甚至發生性行為。

起訴書還提到，同年5月，張男透過友人結識另名16歲少女，趁著出遊烤肉返程，將少女載回住處，同樣以按摩為由逐步鬆懈心防、伸手撫摸胸部，少女察覺後反抗已來不及；7月張男又認識另外一名翹家少女，將她帶回住處發生性行為，甚至以提供笑氣、現金等代價，要少女幫他「打手槍」、口交。

全案目前移審桃園地院，張男被在押桃園看守所，近日羈押期屆滿，法官以張男有2次妨害性自主前科、多名受害少女等理由，裁定他續押。

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(中時電子報)