農曆過年期間民眾利用出遊時，要注意旅宿業者有無政府機關核發的登記證暨專用標識，才能保障自身安全，確保消費權益。台中市政府觀光旅遊局22日呼籲，民眾選擇飯店、民宿時，應先詳閱飯店、民宿內的「避難逃生路線圖及住宿須知」，保障自身安全，及維護消費權益。

觀旅局長林筱淇說，目前多數合法旅宿業者都依規定使用防焰建材，如地毯、窗簾與隔間設備等，旅客入住時，應留意所在樓層滅火器、逃生設施及位置等；但仍有非法旅宿業者未經建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查通過，也沒有投保公共意外責任險，嚴重影響旅客住宿安全。

林筱淇指出，多數非法業者透過網路平台行銷或受理訂房，藉低價、便利吸引消費者，並以私訊留言或通訊軟體處理訂房及匯款事宜，無往來交易憑證及業者負責人等資訊，一旦發生意外事件，往往求償無門。

觀旅局說，台中市日租套房多集中於逢甲及一中商圈周邊，去年共稽查日租套房282家，查獲違法經營88件、違法刊登廣告65件，罰鍰累計1078萬元，均依發展觀光條例勒令歇業，如情節重大，處以斷水斷電。

觀旅局強調，民眾如不慎入住非法旅宿，可向觀旅局提出書面檢舉，附上明確的經營地點及交易明細等證明文件；經查證屬實，將裁罰10萬元以上，業者繳納的罰款將提撥實收罰鍰金額的10％至15％，作為民眾檢舉獎勵金。

(中時 )