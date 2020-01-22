大陸國新辦22日舉行新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作新聞發布會。大陸國家衛生健康委員會副主任李斌表示，國家衛生健康委迅速成立衛健委主要負責同志任組長的疫情應對處置工作領導小組，每日研究會商疫情防控工作，派出國家工作組和專家組趕赴武漢，按照屬地管理原則，指導湖北省武漢市落實疫情防控措施。

李斌表示，疫情發現一周多，即迅速判定病原為新型冠狀病毒，制定病例診治、應急監測、流行病學調查處置、采樣檢測等技術方案。陸方將努力減少重症和死亡，按照集中病例、集中專家、集中資源、集中救治的「四集中」原則，將可疑病例收集到定點醫院。對重症病例實行一人一案，國家級醫療專家長期駐武漢指導醫療救治工作。

李斌續指，指導武漢市建立每日向社會公布疫情訊息制度，加強群眾防病知識宣傳等工作，主動加強與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的疫情信息溝通，與世界衛生組織及時、定期開展專家層面的防治技術細節交流，邀請世界衛生組織、港澳台專家赴武漢現場考察疫情防控工作。

(中時 )