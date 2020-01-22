中天主播陳諺瑩上週幸福完婚，這個農曆年是首次在婆家過年，她表示以往過年期間都得上班，第一次從小年夜開始連休，除夕當天將和婆家一起到餐廳吃年夜飯，「真的很謝謝其他同事幫忙，讓我可以休假，這也是我近期有史以來休這麼完整的年假。」她說雖然首次和婆家人一起過年，但在婚禮籌備期間，她就常和公婆碰面討論結婚細節，公婆個性隨和，兩家人也都在北部生活，平常都碰得到面，沒有特別離家過年的感覺，彼此很熟悉、相處融洽。

中天主播陳諺瑩上週幸福完婚，本週回工作崗位。（圖／中天）

陳諺瑩為中天新聞招牌政論節目《大政治大爆卦》主持陣容之一，大選期間工作馬不停蹄，開票當天也與戴立綱一起扛下《新聞龍捲風》主持大任，大選、搬新家、婚禮蠟燭多頭燒，她表示大選後緊接著忙婚禮，兩人遵循古禮，訂婚、結婚、歸寧習俗儀式一項都沒少，台北的婚宴結束後，沒隔幾天又南下台南補請，宴請無法北上的親戚朋友，她平均一天睡不到5小時，另一半更常常只睡3、4小時，年節期間只想好好睡一覺、整理新家，她笑說：「現在家裡像大戰過後，真的非常亂！」

中天主播麥玉潔熱愛運動。（圖／中天）

主播麥玉潔獨挑大樑主持新版《中天晨報》，新單元「麥麥動起來」、「麥麥新發現」介紹各種流行資訊，到目前為止她已經體驗過泰拳、民俗特技、電流脈衝阻力訓練等，不只工作需要運動，私下也「好動」的她，過年期間打算拉著老公和女兒一起到學校操場跑步。她透露老公喜歡球類，一聽到跑步就沒勁，7歲的女兒雖然也不愛跑步，但在她的誘惑下往往會同意，「平常我會要女兒少吃糖和巧克力，如果有運動就可以吃。」

中天主播麥玉潔有6年露營經驗。（圖／中天）

麥玉潔說，她因為娘家、婆家都在台北，可以下班後再圍爐吃年夜飯，所以今年過年期間仍然排班播報，只排休初四、初五，而每年除夕圍爐都是大家族聚會，菜色相當豐富，很容易吃多發福，因此她會特別注意食量，避免熱量過剩，「如果今天吃多，就明天少吃或減餐」。至於休假，有6年露營經驗的麥玉潔，計畫安排2天1夜露營行，已著手汰換老舊帳篷，整理露營設備，她笑說露營前的準備、善後較為繁瑣，老公一聽到要露營就哀號，但她仍會要求家人多到戶外活動，「難得的連假，只待在家裡太可惜，小孩也容易一直看電視，到戶外走走比較充實！」

(中時電子報)