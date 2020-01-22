外傳朱立倫無意角逐國民黨主席，勸進青壯派江啟臣、蔣萬安等參選。江啟臣22日上午在台中受訪表示，改造、改革比改選更重要，自己不會缺席，至於是否參選黨主席，江啟臣不願鬆口，僅表示「再給我一點時間，領表1月31日截止，過年這段時間會好好思考。」

江啟臣表示，現階段最重要的是「不要讓改革只是喊假的」，也不要讓人民覺得，改革只是重選黨主席，或換上一批人就叫改革改變。江也坦言，現在國民黨面臨的問題不少，包括未來黨的決策領導模式，是否要走集體領導？世代銜接工程如何展開？

江啟臣認為，深耕在地、接軌國際，比較屬於未來黨要走的路線，陸續都有人提出來，他自己本身做相關思考「怎樣讓黨更接近人民，更快速反映民意」，是我們應該要改革目標。

是否與朱立倫相互勸進？江啟臣說，2020大選結束後，很多中生代都認為朱立倫是最好的人選，至於朱現在的決定，自己不是很清楚，無論如何，朱對於黨的改革非常關心，對於國民黨的世代銜接工程也非常在意，他個人有沒有意願競選黨主席，我們都給於充分尊重。

「現階段改造、改革比改選更重要。」江啟臣說，自己不會缺席國民黨的改變及改造工作，至於是否參選黨主席，江啟臣不願鬆口，僅表示，「再給我一點時間，領表1月31日截止，過年這段時間會好好思考」。

(中時 )