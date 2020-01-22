高雄市長韓國瑜一周兩度探視勞工，勉輪班人員辛勞。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市長韓國瑜一周兩度探視勞工，勉輪班人員辛勞。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

金鼠年即將到來，高雄市長韓國瑜近日勞政訪察行程緊密，繼上周五前往高雄港區新建工程旅運中心進行春安檢查，緊接著前往高雄龍頭產業石化業進行訪視，七天內兩度探訪勞工工作現場，除宣導春安工安外，同時表達對全市勞工的關懷，實在「足甘心」。

韓國瑜21日率領勞工局長王秋冬及勞動檢查處處長陳俊復等人，前往本市林園工業區和益化學工業股份有限公司，進行作業安全探視。過程中，韓逐一與現場人員握手問暖並致贈賀年小紅包，展現關懷輪班勞工辛勞的心意，隨後與雇主、工會代表交流話家常。

韓國瑜致詞時表示，選擇化工業訪視是突顯對工安的重視，化工業的產值在全國或高雄都是重中之重。韓並舉曾對攤商進行是否接受政府輔導配合調查為例，認為多數廠商都樂意配合政府法令，歡迎廠商多與主管局處諮詢溝通，韓市府會當企業的好朋友，陪伴往外衝一起成長。

韓國瑜也對輪班勞工問題表達重視，指出石化業是24小時輪班作業型態，發生工安事故與過勞的風險相對提高，將請勞工局加強作為，貫徹「安全無假期，時時做工安」，讓作業員工與周遭居民都能放心。

座談過程中，廠方代表先是感謝日前業務核可效率優於以往，進一步對於新市府上台後路平成效大表贊同，認為整體市府團隊表現亮眼。韓感謝認同之餘，提到教育局雙語教學推動將從今年24班，往48、96班逐年成長，也要讓全市警察老師有機會出國開拓視野，另外也會儘速更新全市智慧型路燈，讓市民朋友對市政提升更有感。

活動最後雙方致送紀念物，和益工會理事長吳松德特別頒贈榮譽會員證給市長韓國瑜，象徵對於市府顧勞工行動的認同。

另外，春節假期將至，勞工局長王秋冬特別呼籲事業單位，如因行業特性，需員工於農曆除夕至大年初三（即所謂的國定假日）出勤，需徵得勞工同意，且工資需依勞基法規定加給，前開國定假日如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補休。

(中時 )