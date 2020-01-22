《老男孩》好的愛情 值得我們用生命去追尋。

由林依晨及劉燁主演的都會愛情劇《老男孩》，23日起將在中天娛樂台播出，該劇在網路平台播出短短9天，就突破100萬次點閱，讓林依晨除了零負評女神外，又多了一個「流量女王」的封號。

飾演中學英語老師的林依晨在劇中用英語授課，展現了超強的英語實力，林依晨說：「在劇中每堂課都像是表演，通常學生演員在15分鐘就會分散注意力，所以要適時加入笑料吸引他們，拍完之後覺得當老師真不簡單。」認真敬業的林依晨為了完美詮釋英語老師做足了功課，她表示：「如何將老師演得很有說服力，其實滿有難度，尤其又是外語老師，必須把你的專業經由上課的方式讓學生知道。所以我想到高中補習班的一位英文老師，用他的教學模式，甚至找回以前補習班的講義，把原本劇本的上課內容改成他的，讓自己更進入狀況。」

劉燁在劇中則是展現了屬於「老男孩」的浪漫，一句句甜言蜜語逗的林依晨心花怒放，其中一段台詞「我其實也不想喝酒，因為不管喝什麼酒都不如想你，我一想你就醉。」更是讓林依晨嬌羞到不行。想看更多精彩內容敬請鎖定1/23(四)起，週一至週五晚間6點中天娛樂台《老男孩》。

(中時電子報)