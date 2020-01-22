近期新型冠狀病毒疫情延燒，不料農委會防檢局昨天也公佈今年1月9日，在花蓮市發現一隻白鼻心感染狂犬病的確診病例，防檢局表示，這是花蓮縣花蓮市首起白鼻心確診狂犬病陽性的案例，目前國內疫情仍以野生動物鼬獾為主，呼籲民眾若發現任何死亡野生動物，應通知所在地的動物防疫機關處理，切勿自行處理。

防檢局說明，今年1月9日花蓮市國福里有民眾在自家庭院發現1隻虛弱且具神經症狀的白鼻心，經花蓮動植物防疫所救傷處置，國立中興大學初步篩檢疑似為狂犬病陽性後，農委會家畜衛生試驗所在昨天確診為感染狂犬病。

防檢局指出，自2013年以來共發現820例狂犬病確診案例，其中絕大多是野生動物鼬獾，計810例，白鼻心則有8例，其餘分別為錢鼠以及一隻被鼬獾咬傷的小狗各一例。而在這次花蓮市發現首起狂犬病例後，目前狂犬病的發生地區為9縣市85鄉鎮。

防檢局提醒民眾，防疫狂犬病要遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。民眾如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。

(中時 )