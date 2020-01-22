擔心爸爸闖關失敗，小泡芙淚灑攝影棚。（圖／中天綜合台提供）

由吳宗憲、Sandy主持的《小明星大跟班》24日晚間10點將播出2小時除夕特別節目。（圖／中天綜合台提供）

歡喜迎鼠年！中天綜合台《小明星大跟班》農曆春節不打烊，除夕（1/24）晚上加碼播出2小時「鼠你最旺特別節目」。其中，曾參與親子實境秀節目《爸爸去哪兒5》的可愛星二代「小泡芙」也難得現身，劉畊宏一家五口首度合體錄影，沒想到一場「家庭圓夢計畫」挑戰賽卻讓小泡芙淚灑攝影棚。

6歲的小泡芙2年前參與實境秀《爸爸去哪兒5》錄影後爆紅，甜美的小臉蛋加上懂事貼心的可愛模樣圈粉無數，擄獲許多觀眾的心，而當可愛的小泡芙遇上綜藝天王吳宗憲，光是拜年就笑翻眾人。

每位星二代一出場就對著憲哥道吉祥話討紅包，小泡芙先是甜美燦笑地說「鼠一鼠二，屬於你」融化眾人，過了一會兒憲哥再問「還有別的嗎？」小泡芙竟脫口說出「祝憲哥小孩『鼠』不完」笑翻全場，Sandy面露無奈、好氣又好笑，馬上拿著一個紅包遞過去，搞笑說道「這是封口費」。

《小明星大跟班》鼠你最旺特別節目推出「家庭圓夢計畫」，製作單位將每個人心中的夢幻新年禮物都搬到了現場，星爸們必須完成指定任務才能將禮物打包回家，率先登場的劉畊宏帶著三名子女（宇恩、小泡芙、宇珊）的期待挑戰「劍玉」過五關。

不料劉畊宏才一失手，憲哥就開玩笑地對著哥哥宇恩、妹妹宇珊道「iPad拿走囉！不然拿走腳踏車好了！」兄妹倆瞬間淚崩，小泡芙也因擔心拿不到芭蕾舞衣而放聲大哭，斗大的淚珠伴隨著嚎啕的哭聲，讓現場眾人心疼不已，Sandy也忍不住大喊「這段剪掉！重錄啦！」

看更多精彩內容請鎖定（24）日晚間10時，中天綜合台36頻道《小明星大跟班》。

(中時電子報)