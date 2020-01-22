喜歡Spotify跟迪士尼的朋友們有福啦！ 從1月21起，Spotify 在台灣、香港、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國和越南的用戶們，將可以在專為迪士尼打造的 Disney Hub 中，體驗迪士尼音樂的魔法和喜悅。Disney Hub 將包含歌單、電影配樂和Podcasts，讓不同年齡的迪士尼粉絲都能好好享受。

Spotify當中的Disney Hub包含：

*《迪士尼精選》: 集合所有迪士尼受歡迎的歌曲，包含亞洲歌手版本。農曆新年將至，Spotify特別製作了農曆新年的迪士尼播放清單封面，祝大家春節愉快！

*《Disney Hits》: 從《Disney Hits》聽全球的迪士尼和皮克斯電影中的熱門歌曲。

*《Disney Favorites》: 就像《Disney Hits》，《Disney Favorites》 收錄時下最流行的迪士尼金曲，以及小時候的愛歌！

*《Disney Classics》: 聽《Disney Classics》穿越時光隧道，這個懷舊歌單包含迪士尼樂園的歌曲、真人和動畫電影的經典配樂和迪士尼頻道的原創歌曲。

*《Disney Sing-Alongs》: 不論在洗澡時或在旅途上，那些讓你忍不住跟著哼唱的歌曲。

*《Disney Princess》: 從貝兒、仙杜瑞拉、愛麗兒到莫娜，《Disney Princess》播放清單提供了浪漫情歌到具有成長意義的歌曲。

*《Marvel Music》: 所有你最愛的漫威電影和節目中的歌曲和原聲配樂。

*《Best of Star Wars》: 進入播放清單，黑武士（Darth Vader）現身！

Spotify 台灣用戶們只要在Spotify搜尋「Disney」即可找到Disney Hub，並能隨時聆聽自己最喜歡的迪士尼電影、電視節目和更多迪士尼製作內容的音樂。從位居榜首的漫威電影配樂到迪士尼經典完整原聲帶配樂，所有音樂都可以在這找到。除了全球歌單， Spotify 也特別製作了台灣在地的迪士尼歌單，內容包含華語歌手所唱的歌曲版本，比如Beyoncé和張學友合唱的〈Can You Feel The Love Tonight〉和林芯儀的〈放開手〉等等。

迪士尼精選 - Spotify 新春台灣在地版歌單圖。(Spotify提供／黃慧雯台北傳真)

「我們與迪士尼一起創造出一個能讓迪士尼迷輕鬆聆聽各種歌曲、歌單和配樂的魔法中心。」Eve Tan（Spotify東南亞音樂與文化內容長）如此說道——「我們很高興能將這個體驗帶給各用戶，讓他們可以隨時隨地發掘更多新音樂及體驗。」

而華特迪士尼公司亞太區影業營運及東南亞區影業部副總裁Tom Batchelor 則表示：「音樂一直都是迪士尼帶給全世界觀眾魔幻娛樂體驗以及難忘經驗的重要元素。隨著這次的發布，迪士尼公司非常高興可以繼續與Spotify在台灣、香港及東南亞傾力合作。Disney Hub是一個科技和創意的完美結合，讓不同年齡層的聽眾只要在一個地方，就能探索所有喜愛的迪士尼音樂。」

(中時電子報)