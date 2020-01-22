農曆新年即將到來，大年初一買福袋試手氣成為國人過年重要行程之一。高雄大遠百大年初一攜手高雄市政府農業局共同推出「高通通呼哩發大財」新春福袋雙重送，當天邀請到福袋代言人-高雄農業精靈「高通通」蒞臨與現場民眾同樂，凡購買高雄大遠百新春福袋不但現享10%回饋，更有機會挑戰50倍超值還本，再加贈高雄休閒農場優惠套券，讓民眾開春博得好采頭。

除此之外，農曆年假期間特別與高雄市政府觀光局旗下所屬-壽山動物園聯名合作，推出遠百愛的串連-動物認養卡大募集公益活動，邀請園內超人氣吉祥物「壽Q家族」猩動哥、羊駝姊姊、七彩博士等動物明星齊賀新歲，陪民眾一起歡度金鼠年。

高雄市政府觀光局長邱俊龍表示，今年109年是高雄市觀光元年，盼能建立一個長久永續經營的「高雄品牌」，以「月月有精彩」為活動主軸打造優質的城市品牌，喚起大家對高雄的重視。因此高雄大遠百於初一到初四與壽山動物園聯名推出15場親子趣味活動，包含猩動哥和財神爺新春送福氣、樂不思鼠骰子樂、金塊疊疊樂…等；並加碼於一樓廣場規劃大小朋友最喜愛的動力飄飄車吸客，成功打造民眾走春好去處。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，日前澳洲森林毀滅性野火導致超過1,000棟房屋被毀、近5億隻野生動物喪生，喚起民眾對保育動物議題的重視，高雄大遠百為推動生態保育教育，於新年檔期特別與壽山動物園合作，邀民眾一起響應遠百愛的串連「動物認養卡大募集」，民眾凡持身份證件並加價現金500元，即成為壽山動物園家族認養人，可獲得動物認養卡+限量一卡通，憑認養卡本人可不限次數免費進入壽山動物園玩樂一整年！歡迎所有喜愛、關懷動物或對參與動物保育推廣有興趣的民眾參加，藉由您的力量提昇園內圈養動物的福祉，同時推展野生動物在台的保育工作，並為保育野生動物盡一份心力。

過年期間為提供民眾吃喝玩樂、最佳走春好去處，高雄大遠百即日起至元月二十三日推出新春好運金鼠報喜特惠活動，二月十九日前推出精名品單筆滿5,000元送500元，百貨服飾當日累滿5,000元送400元，於女裝、男裝、童裝、內衣當日單筆消費滿6,000元再加送200元，元月二十九日前於保健器材當日單筆滿5,000元送500元，大家電當日單筆滿10,000元送1,000元，另外，二月十九日前還可再搭配12大銀行全館單筆分6期刷滿6,000元送200元，另外持9大銀行信用卡於數位3C單筆分6期刷滿10,000元送500元，享5%實質回饋。另外，高雄大遠百為方便民眾選購拜年所需的伴手禮，於地下一樓異國食品館特別推出「走春伴手禮專區」，展售知名五星級飯店及台灣各地特色物產、美食禮盒，讓民眾拜訪親朋好友不再傷腦筋，輕鬆選購伴手禮，讓你面子裏子都照顧到。

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