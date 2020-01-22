台中61歲的邪教聖母林欣月，創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，2019年爆出她對多名信徒私刑虐打，甚至以「借竅驅魔」為由將一名方姓女子打死，更將10多名未成年男女帶出國消失無蹤，台中地檢署昨依傷害致死、違反組織犯罪防制條例等罪，將主嫌林欣月等10人起訴，請求法官加重其刑。

台中地檢署2019年3月接獲陳情，有志工指稱「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月凌虐信徒，受害者最小的才2歲，最老80歲的也不放過，多數人被打到遍體鱗傷，還有人眼睛重傷失明，林欣月甚至在大陸教唆手下打死一名方姓女子。

檢方認為，61歲林欣月本名為林昭治，10年前在嘉義創立聖道會後，在台中、南投、廣西南寧等3地設有道場，後來巧立名目額外收費，還組織手下「三才」對信徒嚴格管理。只要信徒不服指令、不遵守教條或生活公約，就會被「三才」及其他信徒集體毆打，甚至出現子女痛打父母的情況。

去年8月，檢警順利攻破林女在台中及南投的道場，找到大量林女用來凌虐信徒的棍棒，林女落網後向檢方供稱，自己確實有收受信徒「敬師金」，但否認教唆屬下人，辯稱是「仙佛借竅」與她無關；打人的「三才」則辯稱，當時只是被借竅附身。

台中地檢襄閱主任檢察官林彥良表示，「林女及教眾（包含三才）稱，他們是在無意識的狀態下去執行所謂『借竅驅魔』的宗教儀式，這一個部分檢察官不予以採信」。台中地檢署已依違反組織犯罪防制條例、傷害致死罪及傷害致重傷害罪，起訴主嫌林欣月等10人，請求法官加重其刑。

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(中時電子報)