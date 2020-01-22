陳其邁教如何對抗武和肺炎。（摘自陳其邁臉書）

陳其邁教如何挑口罩。（摘自陳其邁臉書）

武漢肺炎疫情擴散，大陸國家衛健委最新通報，確診病例人數增至440例，死亡人數也增加自9人，香港則從2例暴增至117例。對此，行政院副院長陳其邁也到小港機場視察檢疫工作，並公布5招對抗武漢肺炎。

陳其邁昨（21）日在臉書表示，針對武漢肺炎，行政院已開設第三級中央疫情指揮中心，他也到小港機場視察國際線入境旅客檢疫工作，同時慰問相關單位同仁。

首例境外移入個案昨日確診，陳其邁指出，已發布三級的旅遊警示，提醒民眾如非必要，應避免前往當地，並同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織及中方聯繫窗口。醫院及地方衛生單位，也依循嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處置流程進行通報、採檢、隔離治療、疫情調查及所搭班機之46名接觸者追蹤等防治工作。

陳其邁也提醒，入境時若有發燒、咳嗽等症狀，且曾去過武漢，應主動通報機場及港口檢疫人員。另外，從大陸回台後14日內，如出現發燒或呼吸道感染症狀應立刻戴口罩，並撥打1922安排就醫。

最後，陳其邁也強調，目前「口罩夠」、「病床足」。政府有4500萬副外科口罩開始釋出，不用搶買，並有1028床負壓隔離病床，隔離費用由政府負擔。

(中時電子報)