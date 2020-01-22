舞獅與入園民眾互動。（新北市客家局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市全國客家日。（新北市客家局提供／許哲瑗新北傳真）

金鼠年七天連假，新北市客家局所屬新北哈客樂園推出春節系列活動，不僅有舞龍舞獅、財神爺撒喜糖、祥獅躍高樁等精彩節目，初二至初五更規劃一連四天的實境解謎遊戲，完成闖關即可獲得精美禮品與福袋，新北市客家局邀請民眾春節來走春，體驗客家文化。

新北市客家局表示，系列活動將在初二於禾埕廣場熱鬧登場，將有財神爺現身灑喜糖，還有祥獅躍高樁的精彩絕技，精彩表演值得一看；另初二及初三下午2時，特別邀請創作歌手展現歌藝，並在現場歡樂帶動跳，歡迎全家大小上台獻唱客家歌謠，盡情歡唱感受年節熱鬧。

去年新北市全國客家日活動，新北市副市長吳明機到場體驗。（新北市客家局提供／許哲瑗新北傳真）

民眾與財神爺合影。（新北市客家局提供／許哲瑗新北傳真）

此外，新北市客家局表示，初二至初五下午將進行NPC實境解謎，搭配收冬戲小知識，只要在時間內完成闖關，即可獲得精美禮品與限量福袋，動動腦解解謎，好玩又有趣。

新北市客家局指出，目前新北市哈客樂園共展出2檔特展，分別為「靚。彩－染藝展」與「茶陶花香敘客情－林松本手捏陶藝個展」，活動完全免費，歡迎民眾前來體驗在地客家的生活美學。

(中時 )