2018年6月初發生在屏東潮州何姓海軍陸戰隊上兵遭誤殺案，兩派人馬械鬥造成何男與另1名黃姓男子傷重不治，高雄高分院今天上午針對黃姓男子遭殺害案，依殺人罪做出比一審還重判決，判主嫌鄞子翔14年8月徒刑，共犯李敏誠11年，都比原審還重，另一名賴姓嫌犯則維持9年。
檢警調查，2018年6月2日凌晨屏東潮州發生兩派鬥毆案件，分別造成何姓士兵與黃姓男子死亡，檢警調查，全案起因於鄞男在臉書上辱罵王男的女友，演變成兩派揪眾談判進而相互鬥毆。
雙方在潮州延平路中油加油站發生第一波衝突，鄞男等13人持鐵棍、高爾夫球桿等工具砸車、打人，其中黃男被打成重傷，送醫後宣告不治。第二波衝突中何姓海陸上兵則被事後尋仇王男人馬誤認，遭到誤殺。
檢方從2018年9月13日先將涉嫌開槍打死人的洪嫌等31人，依殺人、傷害等罪起訴，並建請法官從重量刑；2018年10月3日再起訴13人。一審屏東地院判處鄞子翔14年徒刑，李敏誠與賴皓森各處10年及9年徒刑。
但高雄高分院後，今天上午二審宣判，重判處鄞14年8月，共犯李敏誠判處徒刑11年，賴嫌則維持原判，仍可上訴。
(中時電子報)
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