副總統當選人賴清德接受廣播專訪，談到民進黨與台灣民眾黨主席柯文哲的關係時表示，兩黨若能做到既競爭又合作，對台灣民主政治是好的，並強調新潮流不可怕。對此柯文哲表示，新潮流我想了就害怕，對於兩黨合作，柯笑稱「朕知道了」。

針對賴清德說，新潮流不是黨內最大派系，是其他的，並說新潮流沒那麼可怕。柯文哲表示，「請問賴副總統，民進黨最大派系是哪一個」，批賴哪壺不開提哪壺，直言新潮流「很可怕，怎麼會不可怕，我想了就很害怕」

柯文哲表示，他都已經當到副總統，難道他出來說，我們不要合作，要把你殲滅嗎，他也不會講這種話，他也是講他該講的話。至於是否有意願合作？柯文哲說，我的態度就是，我知道了，「朕知道了」。

此外，傳有國民黨議員要跟民眾黨一起推立院的院長正副人選，柯文哲認為，其實沒有實質意義，因為民進黨就單獨過半，「根本是狗吠火車，嘸效啦」，政治這種口水戰，民進黨就單獨過半，我們就很誠實面對，成為立法院不關鍵少數，他現在是都單獨過半，就是狗吠火車。

(中時 )