武漢肺炎疫情延燒，國內確定出現第一例境外移入、也是首例武漢肺炎確診病例，不少民眾人心惶惶。對此，台北市長柯文哲表示，幾乎就是SARS的弟弟，呼籲民眾除非絕對必要，不然這段時間不要去武漢。

柯文哲說，其實從生物學上看SARS很像，所以當作SARS來處理，他致死率沒SARS那麼高，但最重要是因為曾經有發生過，恐慌因素比較少，當年SARS最慘是從來沒遇過SARS，所以恐慌殺傷力比較大。

柯文哲在臉書上也貼出，台北市已經協調萬芳醫院、新光醫院、馬偕醫院、市立聯合醫院（忠孝院區、仁愛院區及和平婦幼院區）、振興醫院、國泰醫院、台北榮民總醫院、臺大醫院、三軍總醫院及台北長庚醫院等12家醫院開設類流感特別門診。

柯文哲認為，主要是讓發燒跟沒發生的病人分流，有經驗沒經驗還是真的有差，當年sars真的是很慘啦，因為從來沒遇到過，像這次是冠狀病毒，「幾乎就是sars的弟弟 ，當SARS處理就好」，重點是遇到如何去撲滅。

柯文哲說，除非現在說從今天起台灣大陸全部停航，但這是不可能，因此潛伏起會到12天，民眾可能被感染根本還沒發燒就近台灣，台灣一定會出現，但重要的是出現的時候能夠藥效控制，並呼籲民眾， 除非是絕對必要，這段時間不要去武漢。

此外，是否擔憂大陸隱匿病情，柯文哲強調，這就是為什麼台灣一定要參加WHO，台灣沒有理由被排除在世界防疫體制之外，「中共要封殺我們什麼，你要跟他辯論，WHO不讓我們參加就是你們不對」。

(中時 )