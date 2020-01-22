武漢肺炎防疫再升級！交長林佳龍今晨在交通部內主持應變小組會議，決定針對武漢雙向往來觀光暫時「喊卡」。林佳龍強調「抗疫最怕輕敵」。至於是否暫停武漢航線，考量春節期間台商及台灣民眾返鄉過節，將審慎評估。

與會者轉述，關於中國武漢來台旅遊團，今日並無出團，但明(23)日預計將有2團抵台，後續至1月29日止還有8團，共有10團，178人，鑑於武漢市已宣達民眾盡量勿進出武漢的訊息，林佳龍指示觀光局掌握目前在台武漢團的行程，將來台而未抵台的10團也透過管道協調取消中，並與衛福部疾管署討論警示層級以及相應的作為。

至於台灣旅行團，觀光局已通函宣佈，即日起停止旅行業出團湖北旅遊，也停止接團。

交通部今晨召開防疫應變小組會議，與會者轉述指出，林佳龍在會中表示，目前要先配合衛福部，掌握病毒的特性，包括傳播性、致命性及疫情週期，有科學資料當基礎，才不會誤判防疫作為。

他強調，防疫最怕輕敵，關於中國武漢遊客來台旅行團，已經抵台的應掌握行程及團員身體狀況，尚未抵台則協調取消，並視疫情發展採取有效因應措施。

另外，關於是否暫停武漢航線，與會者轉述，林佳龍認仍需審慎評估，因為事涉台商及在武漢台灣民眾春節返台，且目前仍未確切掌握疫情在中國其他城市擴散情形，故宜優先做好防疫宣導，並請民航局協調航空公司，加強旅客在機上的防護工作，入境前也配合海關相關部門做好檢疫。

(工商 )