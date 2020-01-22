今天（22日）是農曆新年假期前的最後一個上班日，接下來大家都要準備返鄉過年團聚。但對徵信業者來說，雖然能稍微喘口氣回家吃年夜飯，但外遇抓姦不分假期，從過去統計還可發現，農曆新年假期中，有3大時段抓姦機率特別高。

臉書專頁「立達徵信社」，在農曆新年前夕發文透露，根據過往案例統計，新年假期中，準備吃年夜飯之前的「除夕下午」跟「初一」，是抓姦機率特別高的時段，「尤其是除夕當天下午，機率之高令人不敢想像」。業者也根據以往資料，統整出農曆春節3大主要抓姦時段。

第一個時段是初一，除非有約定好的家庭行程，否則初一基本上要找藉口脫身實在太簡單了。第二個時段是初三，俗話說：「初一早，初二早，初三睡到飽」，從除夕忙到初二，初三本來就是休憩的日子，要找藉口、約個小會也很正常。第三個時段是初二，如果不用跟著回娘家的話，對某些人夫來說，就是開溜大吉的好日子。

粉絲專頁最後也奉勸各位已婚人士，學著對自己家庭負責，讓調查員可以回家安心過個好年，「有什麼事情，我們過完年之後再說。」

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(中時電子報)