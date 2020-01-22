先前已提出0到6歲國家養的鴻海創辦人郭台銘，今（22）日在鴻海公司年度鴻海愛心嘉年華大會中再次提出說明，加碼0到3歲的育兒獎勵金擴大到6歲，每個月可以領到一萬五千元，讓公司一路協助每位鴻海寶寶成長到滿7歲為止。另外，對於自己的角色，郭台銘定位是一頭領頭虎，能走在前面3-5年的時間帶著鴻海在全球布局、創新產業繼續往前走，同時著墨在慈善傾城。

鴻海董事長劉揚偉與郭台銘在鴻海愛心嘉年華中雙雙宣布擴大「鴻海人健康照護網」計畫，今年自2月1日開始實施0到6歲育兒獎勵金每個月1萬5千元。郭台銘致辭時強調，2019年台灣人口第一次負成長，現在開始做，20年後投票的人口就不會減少，這項措施也是要鼓勵員工提高出生率，他自己也跟老婆商量今年也生一個鼠寶寶。

甚至今天也會跟劉揚偉等一級主管商討大陸武漢爆發「2019新型冠狀病毒」，希望鴻海沒有員工受到感染，對於自武漢出差返台或是駐地在武漢回來參加鴻海愛心嘉年華的員，年後員工該不該回去武漢復工（返回駐地），是否用視訊方式搖控照常工作即可。郭台銘也藉此鼓勵返台的員工趁這個機會留在台灣的時間多生個鴻海寶寶。

對於自己未來的角色，郭台銘說自己已經離開鴻海半年時間，未來主要工作在協助劉董事長做全球產業巨頭的連繫，還有做公益、慈善、健康醫療。看到有很多貧苦的人，計畫透過鴻海獎學金幫助更多人，讓這些刻苦奮鬥的人能走出困境，就如同自己在創業時有很多人幫助過他一樣。

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(中時電子報)