台南市觀旅局15日啟用小港快線，從市區搭111號公車直達高雄小港機場每人只要150元，適逢春節前夕出國潮，路線成立不到10天，運量逐日成長，平均每班已有4成到6成，以凌晨到上午的3個班次最熱門。

以往要從小港機場出國的台南市民，只能選擇轉搭車或者搭乘計程車，前者搬運行李不便，後者交通費不便宜，有些民眾乾脆選擇開車前往機場。

台南市15日起推小港機場直達公車，在市區搭乘共有新光三越小西門、台南轉運站、後火車站與文化中心4站，隨後直達小港機場，每人僅150元，對有出國需求的台南市民來說，相當便利實惠。

這條快線每天有8班次，運量逐日增加，以凌晨3時30分、清晨5時與上午10時30分3個班次最熱門，營運不到10天，平均已有4成到6成的乘客。不少想返國的外籍移工也詢問如何搭乘。

搭乘過小港快線的民眾認為，應該加強向外籍旅客宣傳從小港回程台南路線，成為外國人到台南觀光可利用搭乘的方式。

台南市觀旅局表示，搭乘小港快線有兩種方式，一種是上「klook」售票網站平台預約，另一種是上車投現金，預約制可保證有座位，鼓勵民眾利用。這條路線目前有中、英、日、韓4國語言介紹，未來會思考增加更多語言，增加對國外旅客宣傳。

(中時 )