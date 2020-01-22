大陸涉台學者今在中共黨媒指出，國民黨在台灣敗選後，黨內竟然出現檢討九二共識的聲音。一些青壯派把敗選原因推給九二共識，提出要拋棄九二共識，甚至主張用「反對統一」取而代之。國民黨這些所謂青壯派顯然搞錯了檢討和反思的方向，如果真那樣做，只會雪上加霜。

廈門大學台灣研究院副院長張文生22日在《環球時報》發表專文表示，首先，把敗選責任推給堅持九二共識，是極不爭氣的表現。國民黨這次落敗有多種原因。一是黨內不團結，「內鬥內行，外鬥外行」，選後依然如故。青壯派把矛頭指向黨內，擺出一副咄咄逼人、搶班奪權的恣態，這樣就能改變國民黨的形象嗎？二是失去話語權。民進黨去年初以來先後提出「反中抗中」「反一國兩制」「反九二共識」口號，國民黨不僅沒作出相對應的論述，反而「拿香跟拜」，只會鸚鵡學舌，被廣大中間選民拋棄早有伏筆。

文章稱，堅持九二共識絕不在敗選原因之列。否則，2012年堅持九二共識的馬英九為何仍能打敗蔡英文？2018年堅持九二共識的韓國瑜為何能在南部掀起「韓流」？

張文生認為，堅持九二共識是國民黨的優勢而非劣勢。因為，堅持九二共識才能處理好兩岸關係，處理好兩岸關係才能為台灣的社會經濟發展創造和平穩定的環境。

文章質疑，其次，拋棄九二共識就能獲得台灣青年世代認同，就會有選票嗎？國民黨青壯派未免太一廂情願了。民進黨對台灣青少年的「改造」和用心絕非一日之功。可國民黨從教科書「改革」到《反滲透法》的通過一路潰敗，如今仍不自知。

媒體普遍認為這次選舉台灣青年投票率高是蔡英文獲勝的重要原因之一。但看看台灣民意代表選舉中的政黨票分布，民進黨獲得481萬票，國民黨472萬票，兩黨相差不到10萬票。加上民眾黨獲得158萬票，「時代力量」109萬票，這說明民進黨並非青年選民的唯一選擇。國民黨若以為向民進黨學，拋棄九二共識就會得到青年選票，到時候只會丟了西瓜又撿不到芝麻，兩頭空。

文章稱，再者，國民黨青壯派看到蔡英文提「中華民國台灣」，於是也主張要強調「中華民國在台灣」的論述，甚至強調「反統」立場，頗有與民進黨展開台獨競賽的意思。這樣做會有好結果嗎？

張文生強調，民進黨的台獨論述有很多變種，有「建國台獨」，有「法理台獨」，有「事實台獨」，國民黨要跟哪個？今天國民黨跟了「中華民國台灣」，明天民進黨就把「中華民國」扔了，國民黨還跟不跟？在台獨立場上，國民黨本來就是名不正言不順的「外來政權」代表，現在想跟民進黨爭奪台獨話語權，那些少壯派可真是昏了頭。

(中時 )