葉璇飾演俠女。（圖／中天提供）

聶遠先前因飾演《延禧攻略》中的傲嬌皇帝人氣大漲，而他在武裝大劇《龍門飛甲》中，演出武功高強的黃河大俠趙懷安，接受專訪時表示，自己非常喜歡《龍門》系列故事，堪稱忠實粉絲。而同一角色在電影版《龍門飛甲》由李連杰所飾演，是否擔心被拿來與前輩李連杰做比較？他表示：「這次自己扮演的趙懷安相較於前輩更加重感情，愛情戲也多一點，大俠氣質很濃，打鬥時也更加瀟灑。」絲毫不畏與李連杰比較，而粉絲也給予高度肯定。

電視劇版《龍門飛甲》改編自同名電影，更集結1992年電影《新龍門客棧》中的情節與角色，除了不可缺少的經典武俠打鬥畫面，更有深受觀眾喜愛的後宮爭寵情節。電視劇版導演蔡晶盛曾表示，一開始不想接此劇，因電影版映當年締造票房傳奇，至今仍是許多劇迷心中數一數二的武俠大片，擔心電視劇版會讓觀眾失望。

但看過劇本後，蔡晶盛導演大讚劇本精彩：「現在不拍的話將來會後悔。」電視劇版《龍門飛甲》增添許多人物角色，也加入很多宮鬥戲，導演還透露電視版劇情亮點之一是感情戲，「劇中勾心鬥角的感情戲很精采，讓人看不透」！有信心電視劇版《龍門飛甲》絕不輸當年引起熱烈迴響的電影版。

劇中還有刻骨銘心的感情戲，其中與趙懷安共譜生死戀的金鑲玉，由古典美人葉璇飾演，葉璇坦言：「我從小就喜歡武俠小說，特別喜愛《龍門》系列作品，浪跡天涯的俠女情節更在心中揮之不去。」還透露自己連劇本都未看便一口答應演出邀約。

想看更多精彩內容，敬請鎖定中天綜合台，1月24日起每週一至週五晚間7點至9點《龍門飛甲》。

(中時電子報)