市府社會處結合愛心商家及企業，持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，讓弱勢孩童可以持餐券兌換三餐，並透過「愛心福利社」讓弱勢家庭持愛心福利卡，選取所需民生用品，幸福呷飽過寒假。

社會處長李季縈表示，「呷熊飽」餐食補助計畫，由社工員評估有需求的弱勢家庭，核發每張80元面額餐券，讓民眾就近至合作的愛心商家兌換便當、飯糰、麵包及三明治等熱食。

目前新竹市4大超商、早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等超過300家的愛心商家，發揮愛心加入呷熊飽計畫，去年有7160人次受惠。

在衛福大樓開設的「愛心福利社」，提供弱勢家庭6大生活類型物資，包含嬰幼兒用品、成人用品、生活百貨、沖泡飲品、罐頭泡麵及食品雜貨，及時提供愛心福利包或愛心福利卡，讓民眾依自身需求兌換所需民生物資，去年共有1萬48人次受惠。

社會處社工員日前進行春節前關懷訪視，協助小彥和媽媽申請愛心福利社物資及呷熊飽餐食券，小彥母子拿著餐食券去兌換餐食，熱食店老闆李嘉偉表示，去年加入呷熊飽商家，希望盡自己小小的力量，帶給更多人幸福溫暖。

社會處呼籲民眾若發現有學童三餐不繼或生活困難，請撥打1999專線或聯繫社會救助與老人福利科03-5352653、5352657，讓弱勢家庭在遭遇急難事件時維持基本生活保障。

(中時 )