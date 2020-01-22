大陸國家衛健委22日上午召開記者會，衛健委副主任李斌表示，截至22日凌晨，衛健委收到國內13個省、市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例440宗，報告死亡病例累計9宗，新增3宗，全部為湖北病例。另外，據澳門特區政府感染應變協調中心22日上午11點召開新聞發佈會表示，澳門出現首例確診新型冠狀病毒感染的案例，患者是武漢來澳門的旅客。

衛健委收到日本通報確診病例1宗，泰國通報確診病例3宗，韓國通報確診病例1宗。目前，追蹤到的密切接觸者2,197人，已解除醫學觀察765人，尚有1,394人正在接受醫學觀察。

國家衛健委迅速成立疫情應對處置工作領導小組，每日研究會商疫情防控工作，派出國家工作組和專家組赴武漢，指導湖北省武漢市落實疫情防控措施。一是加強疾病溯源和技術指導。疫情發現一周多，即迅速判定病原為新型冠狀病毒，制定病例診治等技術方案。二是盡最大努力減少重症和死亡，將可疑病例收集到定點醫院。三是堅持訊息公開和國際交流合作，指導武漢每日公布疫情，主動加強與世衛組織、有關國家和港澳台溝通。

李斌又指，已將新型冠狀病毒感染肺炎納入法定傳染乙類管理， 甲類預防及控制措施，各地醫療機構可依法將病人隔離、監察密切接觸者，亦成立疫情聯防聯控工作機制，成員包括32個部門，並要求全國實施每日匯報病例。

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