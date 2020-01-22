美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司宣布推出三個全新行動平台：高通Snapdragon 720G、662和460，將在連接、電競和娛樂方面提供增強的用戶體驗。

這些全新行動平台可實現4G快速連接速度，透過高通FastConnect 6系列子系統提供關鍵的Wi-Fi 6功能和具有先進音訊的內建藍牙5.1，支持雙頻（L1和L5）全球導航衛星系統（GNSS）以提高定位的準確和耐用度，並且是首個支持印度區域導航衛星系統（NavIC）的系統單晶片解決方案。這些全新平台還具有高通人工智慧引擎（Qualcomm AI Engine）與高通感測樞紐（Qualcomm Sensing Hub），旨在於攝影、語音助理和幾乎常時啟動的場景中增強情境意識，提供全新和改進的人工智慧用戶體驗。

高通副總裁暨印度區總裁Rajen Vagadia表示：「雖然我們看到5G在全球各地迅速普及，我們也意識到4G為印度消費者推動寬頻連接的功能是非比尋常的。4G仍將是高通技術公司在印度等地區專注的領域，並持續在這些地區做為連接的關鍵技術。我們的目標是使合作夥伴能夠繼續推出提供消費者可以信賴的無縫連接和出色行動體驗的解決方案。」

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示：「當今的智慧型手機用戶需要快速、無縫的連接、先進的功能和持久的電池續航力。這次我們4G產品線的擴展使我們的合作夥伴能夠提供滿足全球需求的精密解決方案，並在多個層級和價格帶中實現卓越的遊戲體驗。」

高通定位套件（Qualcomm Location Suite）實現首次在行動裝置上同時支持多達七個衛星星座，包括使用所有NavIC的衛星，以實現更精確的定位能力、更快的首次定位時間（TTFF）位置獲取，並提高了定位資訊服務的穩定性。

印度太空研究組織（ISRO）主席K Sivan博士表示：「ISRO滿意高通技術公司納入NavIC的努力，我們並敦促OEM廠商在未來於印度推出的手機利用此項功能。多個行動平台上提供NavIC將有助於增強該地區智慧型手機的定位功能，並為印度消費者日常使用中提供這項在地解決方案的好處。」

(工商 )