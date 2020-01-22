迎接金鼠年，高雄市政府在愛河與駁二週邊舉辦一系列「璀璨夜高雄」活動，包括愛河水舞秀、駁二大義倉庫藝術光景、高雄流行音樂中心鯨魚堤岸的潮市集，以及愛河愛之鯨、愛河元宵燈會等，一路從年前熱鬧到三月底。為方便旅客參與璀璨夜生活，漢來大飯店推出「高雄迎春夜美麗住房專案」活動，兩天一夜雙人房售價3,999元起，含早餐和愛之船船票，每晚並安排四班飯店至愛河畔的免費單程接駁車，讓您置身城市夢幻光影，夜夜夜美麗！

今年春節連假共七天，為提振國民旅遊，帶動年後走春熱潮，高雄市觀光局、文化局趁著元宵燈會期間，將愛河與駁二特區週邊連成帶狀夜景，以愛河水舞秀領頭，接續駁二大義倉庫的夢幻光影，還有初一到初五最受年輕人歡迎的鯨魚堤岸「潮市集」、元宵燈會100多個美食攤位，還邀約國內外表演團體不間斷帶來最嗨最潮的演出；而七賢橋畔的「愛之鯨」，高15公尺躍出愛河的英姿，則是高雄最新IG熱點，不論白天或夜晚，都吸引民眾爭相合影。

漢來大飯店「高雄迎春夜美麗住房專案」即日起至3月31日止，住宿一晚加海港自助式早餐，還送愛之船船票。市景雙人房一晚3,999、精緻三人房4,999、港景四人房5,999（以上價格需加10％服務費及5％稅金），既可感受五星尊榮服務、享受館內全面更新的三溫暖、健身房、露天泳池，晚上還能近距離欣賞璀璨水舞，愛河-駁二-海音-愛之鯨-元宵燈會，越夜越美麗。

(工商 )