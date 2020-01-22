市府為減輕家長育兒負擔，並提供更友善托育服務，向中央爭取經費設置第1家北區公共托育家園，2月下旬在南勢社會福利館3樓開幕，1月31日及2月1日上午10時30分辦理招生說明會，家中有滿2足月至未滿2歲嬰幼兒的家長可參與。

社會處長李季縈表示，市府獲中央前瞻基礎建設經費補助，建置第1家北區公共托育家園，以溫暖木質風格打造類家庭式的托育空間，可收托嬰幼兒計12名，提供優質又平價的托育服務，減輕家長經濟負擔。

社會處表示，只要設籍本市嬰幼兒出生滿2足月至未滿2足歲，父母或監護人其中一方設籍竹市滿6個月以上，有送托需求者皆可登記報名。

家園收托時間為週一至週五上午7時30分至下午5時30分，每月托育費用1萬2千元，若送托家長符合托育補助申領資格，每月並可協助申請托育費用補助。

1月31日及2月1日上午10時30分在南勢社會福利館3樓舉辦招生說明會，2月3日9時30分起至2月10日下午5點30分止，於該家園內受理報名登記，若報名人數超過收托名額，將於2月16日上午10時進行抽籤。

如對招生報名事宜有任何疑義，請電洽北區公共托育家園03-5232033或社會處婦女兒童少年福利科03-5352102。

(中時 )