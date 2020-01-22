中央氣象局今(22)日召開2020春節天氣預報記者會，表示天氣變化趨勢由暖轉冷，前後落差大，明天小年夜到初一(25)，天氣溫暖舒適，初二(26)東北季風增強，初三(27)到初五(29)天氣再轉冷，春假前後變化大，提醒民眾多加留意。

氣象預報中心課長羅雅尹表示，明天(23)小年夜到初一(25)由於冷鋒面位於台灣北部海面，北部雲量增厚，東北部及花東地區有局部陣雨機率，另外西半部、馬祖、金門及澎湖等離島地區易有局部霧和低雲現象，提醒民眾留意往返航班資訊。

初二(26)起鋒面通過及東北季風增強，天氣開始轉涼，北部和東半部有短暫陣雨，中南部雲量增多，也有局部陣雨。

羅雅尹指出，初三(27)起冷氣團有可能轉為大陸冷氣團，氣溫有下探12度可能，初三及初四(28)受華南雲雨區東移影響，全台各地均有短暫陣雨機率，3000公尺高山有降雪機率，計畫上山賞雪民眾記得車輪要加掛雪鍊。

氣象局提醒，春節期間天氣變動較快，後期預報不確定性高，春節連假返鄉及出遊容易遇上交通的尖峰，建議民眾多多搭乘公共運輸工具，並配合交通疏導掌握即時路況，讓春節期間出門更順暢。

(中時 )