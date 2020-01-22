為支持憨兒家庭安心照顧年度1500萬元的服務經費，喜憨兒基金會邀請民眾公益捐款。（喜憨兒基金會提供／林良齊台北傳真）

今年39歲的憨兒小薰，從畢業後在喜憨兒基金會服務包括小作所、庇護工場、社會企業等已經接受18年的服務，幾年前媽媽過世，唯一的哥哥由於必須在國外工作，無法給妹妹最完整的照顧，喜憨兒基金會安排小薰入住興隆團體家庭，在這個溫暖安全的環境中，學習生活自理、健康維護與心理支持。

喜憨兒基金會自1995年成立至今，從一開始的仰賴捐輸，積極地朝向自力更生前行，陸續成立庇護工場、烘焙餐廳，並以終生照顧為服務宗旨，陪伴障礙者生活在社區裡，發揮生命價值。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，憨兒35歲後生理機能急速衰退，父母也已經年邁，照顧安置更顯力不從心。基金會除了原有憨兒的照顧與就業輔導外，更發展居家喘息、臨托、日間長照及家庭照顧者支持方案等服務，為全台20萬個憨兒家庭挺身而出，期待能更全面的解決高齡化所帶來的社會問題。

為支持憨兒家庭安心照顧年度1500萬元的服務經費，喜憨兒基金會邀請民眾可以透過中華電信、台灣大哥大、亞太電信等手機直撥進行公益捐款，邀請更多朋友在歲末賀年中喚起愛的勇敢，幫助憨兒家庭溫暖好過年 。

捐款可洽活動官網：https：／／www.c-are-us.org.tw／mobile／fundraising／174

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