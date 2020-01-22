國際研究暨顧問機構Gartner預測，2020年個人電腦(PC)、平板和手機等裝置全球出貨量將達21.6億台，與去年的21.5億台相比增加0.9%，Gartner資深研究總監Ranjit Atwal表示，5G手機供給增加可望帶動換機潮，2020年全球裝置出貨量將回溫。

2019年智慧型手機出貨疲軟，年減率2%，但市場可望於2020年恢復成長，微幅上揚1.7%，其中大中華地區與亞太新興市場表現將特別顯著，Gartner預估2020年5G機種將占所有手機出貨量的12%，2022年時更將達43%。

Ranjit Atwal指出，從2020年開始，5G手機的採用率將隨產品價格下降、5G服務覆蓋率擴大及使用者體驗的提升而有所增加。2023年市場進一步成長，屆時5G機種將占整體手機出貨量的一半以上。

在PC方面，即使2019年全球PC市場為七年來首度成長，但預計2020年後的PC出貨量將再度下滑，2020年整年市場會因Windows 10升級告終而有所影響，大陸政府正推廣由本土製造的「安全且可控PC」，這項政策雖在2019年稍有停滯，但2020年可望帶來大幅換機潮。

(時報資訊)