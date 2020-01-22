獲New Street Research將目標價調升至800美元，特斯拉周二應聲大漲7.19%，收在547.20美元，盤後股價續漲，市值突破1000億美元大關，成為第一家身價千億的美國上市汽車公司，顯示華爾街對全電動車的未來深具信心。

不到一個月前特斯拉股價才首度漲破420美元，到達執行長馬斯克（Elon Musk）在2018年8月宣稱要讓特斯拉下市的價格。

最看好特斯拉的華爾街分析師、New Street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu），將特斯拉目標價從530美元調升至800美元，並預期特斯拉今年起股價將加速走高，到2021年初可望漲至640～960美元之間。

特斯拉周二盤後股價上漲1.4%，報555美元，市值突破1000億美元大關，這也讓馬斯克距離贏得第一筆價值3.46億美元的選擇權更近一步。

根據馬斯克創下紀錄的薪酬方案，以1個月和6個月平均股價計算，如果特斯拉市值維持在1000億美元以上，馬斯克就可以獲得第一筆購買普通股的選擇權。整個方案的選擇權配發分為12筆。

(時報資訊)